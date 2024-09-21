Увеличение расходов на оборону - закон подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, подписал закон об увеличении расходов по обороне страны. Расходы на это возрастут на 495,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в карточке законопроекта №11417 на сайте Верховной Рады.

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Увеличение расходов на оборону

Верховная Рада 18 сентября проголосовала за законопроект об увеличении расходов на оборону страны — 298 депутатов высказались "за". После подписания главой ВР Русланом Стефанчуком документ передали Владимиру Зеленскому.

По данным Минфина, источниками для дополнительных расходов на оборону является увеличение доходов общего фонда госбюджета Украины благодаря перевыполнению плановых поступлений за январь-август 2024 года.

Также будут использованы средства с уменьшения расходов по обслуживанию и погашению госдолга, увеличению плана размещений ОВГЗ, сокращению ряда расходов в общем и специальном фондах госбюджета и повышению отдельных налогов и сборов.

Законопроект предусматривает:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%;

установление военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% минимальной заработной платы;

установление военного сбора в размере 1% для плательщиков единого налога III группы.

Кроме того, налоговая ставка на прибыль для финансовых компаний будет увеличена с 18% до 25% с 2025 года, для банков — с 25% до 50% на 2024 год. В то же время введут ежемесячные авансовые взносы для АЗС и сократят представление отчетности по НДФЛ с квартала до месяца.

В документе говорится, что эти меры принесут в госбюджет дополнительно около 58 миллиардов гривен в этом году.

Скриншот карточки законопроекта

Напомним, вчера Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также мы писали, что президент сменил состав СНБО. Согласно указу, туда вошел новый министр иностранных дел Андрей Сибига.