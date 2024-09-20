План перемоги — Зеленський заявив, що не розкриє деталі до розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність плану перемоги у війні. Однак український лідер не розкриває подробиці плану, пояснивши, що спочатку їх обговорить з президентом США Джо Байденом.

Про це пише УНІАН з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та фон дер Ляєн у Києві у п'ятницю, 20 вересня.

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План Зеленського щодо перемоги

Так, під час пресконференції Зеленський не став розкривати деталі плану перемоги України у війні. Він пояснив, що спершу це треба обговорити з Байденом, оскільки більшість рішень залежать від США.

Український лідер зазначив, що увесь план розрахований на швидкі рішення партнерів у період з жовтня по грудень.

"Мені поставили запитання: що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас "план Б?". Я скажу чесно: ми вже в "плані Б". Ми в ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А", — сказав президент.

За словами Зеленського, "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і запровадити санкції проти РФ.

Раніше президент України назвав чотири пункти плану перемоги у війні. Він обговорить його з очільником Білого Дому Джо Байденом.

Крім того, Зеленський повідомив, що його план перемоги готовий на понад 90%. До підготовки залучені ключові особи за кожним напрямом.