План победы - Зеленский заявил, что не раскроет детали к разговору с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности плана победы в войне. Однако украинский лидер не раскрывает подробности плана, объяснив, что поначалу их обсудит с президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и фон дер Ляен в Киеве в пятницу, 20 сентября.

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Так, во время пресс-конференции Зеленский не стал раскрывать детали плана победы Украины в войне. Он объяснил, что сначала это следует обсудить с Байденом, поскольку большинство решений зависят от США.

Украинский лидер отметил, что весь план рассчитан на скорые решения партнеров в период с октября по декабрь.

"Мне задали вопрос: что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б?". Я скажу честно: мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А", — сказал президент.

По словам Зеленского, "план А" заключался в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против РФ.

Ранее президент Украины назвал четыре пункта плана победы в войне. Он обсудит его с главой Белого дома Джо Байденом.

Кроме того, Зеленский сообщил, что его план победы готов более чем на 90%. К подготовке привлечены ключевые лица по каждому направлению.