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Зеленський пояснив зв'язок між операцією в Курській області та планом перемоги

21 вересня 2024 14:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
Курська операція ЗСУ — Зеленський пояснив до чого тут план перемоги
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України містить декілька пунктів. До нього входить й Курська операція, яка входить до другого пункту плану. 

Про це президент висловився під час зустрічі з журналістами. 

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Глава України заявив, що окрім Курської операції, до плану перемоги входить ще збройне зміцнення України.

"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї", — сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, план перемоги містить пункт щодо економіки, який Зеленський стисло схарактеризував, як "наш спільний економічний розвиток" та додав, що там розглядають "економію в майбутньому".

"Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а в майбутньому Україна заощадить вам багато вашого ресурсу", — пояснив так свої слова щодо плану президент.

План перемоги України

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги повністю готовий та одразу зазначив, що у ньому не йдеться про "заморозку" війни. Він хоче презентувати його президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Згодом на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги у війні буде відкритий всім. Також це стосується і Росії.

Володимир Зеленський ЗСУ операція Курська область План перемоги України

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