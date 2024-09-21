Курская операция ВСУ — Зеленский объяснил при чем здесь план победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Владимир Зеленский заявил, что в плане победы Украины содержится несколько пунктов. В него входит и Курская операция, входящая во второй пункт плана.

Об этом президент высказался в ходе встречи с журналистами.

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Глава Украины заявил, что, кроме Курской операции, в план победы входит также вооруженное укрепление Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, план победы содержит пункт по экономике, который Зеленский кратко охарактеризовал как "наше общее экономическое развитие" и добавил, что там рассматривают "экономию в будущем".

"То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", — пояснил так свои слова по плану президент.

План победы Украины

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский заявил, что его план победы полностью готов, и сразу отметил, что в нем речь не идет о "заморозке" войны. Он хочет презентовать его президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Впоследствии на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что его план победы в войне будет открыт всем. Также это относится и к России.