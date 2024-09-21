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Вже надто пізно для використання ATACMS — Зеленський пояснив нюанс про далекобійну зброю

21 вересня 2024 14:07
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський пояснив чому використання ATACMS втратило свою ефективність
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україні гостро необхідна далекобійна зброя та дозвіл на її застосування по території Росії. Зокрема, ракети системи ATACMS вже втратили свою актуальність на полі бою через зміну тактики окупантів.

Про це висловився Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами.

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ATACMS вже запізно використовувати

Володимир Зеленський заявив, що Україна раніше далекобійну зброю через те, що Росія використовує єдину методику під час наступу. Зокрема, окупанти потужно атакують КАБами українські території. Це змушує ЗСУ відходити назад, після чого росіяни застосовують велику кількість артилерії, знищують позиції та захоплюють території. 

Україна планувала знищити російські аеродроми, щоб унеможливити атаки КАБами, проте, Росія вже встигла відтягнути свої літаки на віддалені аеродроми, тож використання системи ATACMS вже втратило доцільність — ракети просто не досягнуть цілей.

"Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам ATACMS. Чому? Бо пізно. Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення", — висловився Зеленський.

Росія виготовляє більше снарядів, хоча має менше заводів, ніж ЄС

Президент додав, що Росія має 30 ключових радянських заводів, які нарощують виробництво всупереч санкція, тоді як в Європі є лише 42 воєнних заводи. Попри це, Україна все одно отримала від партнерів меншу кількість зброї, ніж виготовила Росія на власні потреби.

"Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія", — сказав Зеленський. 

Глава держави додав, що потрібно приймати швидкі рішення, допоки Росія не розгорне на повну роботу всіх 30 воєнних заводів, які зможуть виробляти ще більше зброї, ніж спроможна виготовити Європа зараз. Окрім того, він нагадав, що Іран та Північна Корея продовжують підтримувати Росію зброєю. 

Україні потрібна далекобійна зброя і дозвіл на її використання

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вже має далекобійну зброю типу Storm Shadow, ATACMS, SCALP, проте, не отримала дозволу від США та Великої Британії на її використання по території Росії. 

"Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що потрібно Україні для ударів вглиб по РФ окрім дозволу. 

Нещодавно у Пентагоні висловились щодо прохань України дозволити їй використовувати надану далекобійну зброю по території Росії. Там заявили, що Україна вже має власну зброю, яка підійде для таких цілей. До слова, на День Незалежності Володимир Зеленський заявив про появу в українському арсеналі власної далекобійної ракети-дрону "Паляниця".

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував партнерів за зволікання з дозволом Україні бити далекобійною зброєю по Росії. 

Володимир Зеленський США війна в Україні російські військові ATACMS

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