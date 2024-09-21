Зеленский объяснил почему использование ATACMS потеряло свою эффективность

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украине остро необходимо дальнобойное оружие и разрешение его применения по территории России. В частности, ракеты системы ATACMS уже потеряли свою актуальность на поле боя из-за смены тактики окупантов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами.

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ATACMS уже поздно использовать

Владимир Зеленский заявил, что Украина раньше дальнобойное оружие из-за того, что Россия использует единую методику при наступлении. В частности, оккупанты мощно атакуют КАБами украинские территории. Это заставляет ВСУ отходить назад, после чего россияне применяют большое количество артиллерии, уничтожают позиции и захватывают территорию.

Украина планировала уничтожить российские аэродромы, чтобы сделать невозможными атаки КАБами, однако, Россия уже успела оттащить свои самолеты на отдаленные аэродромы, поэтому использование системы ATACMS уже потеряло целесообразность — ракеты просто не достигнут целей.

"Сегодня мы не можем говорить о просто возможности использовать нам ATACMS. Почему? Потому что поздно. Они передвигают самолеты на другие аэродромы. Подготовили площадки для своего оружия, что-то оттянули на 300+ километров. Да, много вещей тактических есть на этом расстоянии, и нам нужно дальнобойное оружие. Но они многое перетащили туда. Поэтому и надо говорить сегодня о серьезных решениях", — высказался Зеленский.

Россия производит больше снарядов, хотя имеет меньше заводов, чем ЕС

Президент добавил, что Россия имеет 30 ключевых советских заводов, которые наращивают производство вопреки санкциям, тогда как в Европе есть только 42 военных завода. Несмотря на это Украина все равно получила от партнеров меньшее количество оружия, чем изготовила Россия на собственные нужды.

"Россия производила в этом 2024 году меньше, чем производит Европа. А Украина получила меньше, чем у России. То есть Европа запустила весь свой организм, производит в полтора раза больше, чем Россия, а Украина получила меньше, чем у России", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что нужно принимать быстрые решения, пока Россия не развернет на полную работу всех 30 военных заводов, которые смогут производить еще большее оружие, чем способна изготовить Европа сейчас. Он напомнил, что Иран и Северная Корея продолжают поддерживать Россию оружием.

Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение на его использование

Владимир Зеленский подтвердил, что у Украины уже есть дальнобойное оружие типа Storm Shadow, ATACMS, SCALP, однако, не получило разрешения от США и Великобритании на его использование по территории России.

"Многие разные факторы, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", – объяснил глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что нужно Украине для ударов вглубь по РФ кроме разрешения.

Недавно в Пентагоне высказались по поводу просьб Украины разрешить ей использовать предоставленное дальнобойное оружие по территории России. Там заявили, что у Украины уже есть собственное оружие, которое подойдет для таких целей. К слову, в День Независимости Владимир Зеленский заявил о появлении в украинском арсенале собственной дальнобойной ракеты-дрона "Паляница".

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал партнеров за промедление с разрешением Украины бить дальнобойным оружием по России.