План победы Владимира Зеленского предполагает вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"План победы", который Президент Украины Владимир Зеленский должен представить американскому лидеру Джо Байдену, предусматривает приглашение Украины к вступлению в НАТО. Соединенные Штаты также обязаны постоянно помогать Украине современным оружием.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников в субботу, 21 сентября.

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Сообщается, что кроме приглашения в членство в НАТО и поставок оружия, "план победы" предусматривает четкий путь к членству Украины в Европейском Союзе. Он также содержит целый ряд экономических и договоров безопасности.

Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдена во время встречи в Вашингтоне 26 сентября.

Также президент Украины хочет ознакомить с этим планом кандидатов в президенты — демократа Камалу Харрис и республиканца Дональда Трампа.

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский заявил, что его план победы полностью готов, и сразу отметил, что в нем речь не идет о "заморозке" войны. Он хочет презентовать его президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Впоследствии на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что его план победы в войне будет открыт всем. Также это относится и к России.