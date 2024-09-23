Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке

Зеленский провел встречу с Шольцем в Нью-Йорке
В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский встретился с Шольцем
Президент отметил, что ключевой акцент был сделан на необходимости сохранения единства международных партнеров.
"Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", — заявил Зеленский.
Глава государства выразил благодарность Германии за весомую поддержку. Он добавил, что совместными усилиями удалось спасти тысячи жизней.
"Очень благодарим Германию за поддержку. Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности для всей Европы", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства назвал цель визита.
Напомним, что Зеленский получил награду The Golden Plate Award. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.
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