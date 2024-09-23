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Запорізька область і штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю

23 вересня 2024 20:07
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Запорізька область і штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю — що це означає
Іван Федоров, Володимир Зеленський та Джош Шапіро під час підписання меморандуму. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров і губернатор американського штату Пенсильванія Джош Шапіро підписали угоду про співпрацю. Цей документ передбачає взаємодію між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом.

Про це повідомила посол України в США Олена Маркарова у понеділок, 23 вересня.

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Посол України в США зазначила, що угода передбачає довгострокові інвестиції у провідні галузі промисловості України та поглиблення співпраці на рівні бізнесу у наступних галузях:

  • Агроінновації;
  • Цифрові технології;
  • Робототехніка;
  • Розвиток робочої сили;
  • Академічна співпраця;
  • Науки про життя;
  • Оборона.

Маркарова зазначила, що тепер Україна має вже п'ять меморандумів між областями нашої держави та американськими штатами.

Подяка президента Зеленського

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський, який був присутній під час підписання меморандуму, подякував губернатору Шапіро за підтримку України та вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду. 

Глава держави також нагадав, що саме завдяки штату Пенсильванія українці, які тимчасово покинули домівки, змогли знайти прихисток в США.

"Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям є безумовним пріоритетом. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій сфері", — наголосив президент. 

підписання меморандуму
Іван Федоров та Джош Шапіро. Фото: Офіс Президента
меморандум
Володимир Зеленський тисне руку Джошу Шапіро. Фото: Офіс Президента
підписання меморандуму
Меморандум про співпрацю між Запорізькою областю і штатом Пенсильванія. Фото: Офіс Президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Сполучених Штатів Америки. Глава держави назвав мету візиту.

Нагадаємо, що Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award. Він наголосив, що наступні кілька місяців війни Росії проти України та усього цивілізованого світу стануть вирішальними.

Володимир Зеленський США Україна Запорізька область Іван Федоров

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