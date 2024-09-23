Візит Зеленського до США — глава держави провів зустріч із лідерами Пенсильванії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Вночі 23 вересня Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до США. У першу чергу глава держави відвідав місто Скрентон у Пенсильванії, де зустрівся із місцевими лідерами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 23 вересня.

Читайте також:

Зеленський приїхав до Пенсильванії

Зеленський прибув до штату Пенсильванія, де провів важливу зустріч із губернатором штату Джошем Шапіро, сенатором Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Під час зустрічі губернатор Шапіро висловив підтримку Україні.

"Ми з вами. З нетерпінням чекаємо на сьогоднішню розмову", — зазначив Шапіро.

Зеленський у свою чергу також подякував партнерам за їхню допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми дуже щасливі, що маємо таких партнерів. І звичайно розуміємо, що США допомагали нам із початку повномасштабної війни, але ми розраховуємо на подальшу підтримку", — заявив глава держави.

Після зустрічі президент написав, що вони домовилися працювати ще активніше, аби спільна сила України та Америки збільшувалася.

"Окремо хочу подякувати всім, хто вітав нас у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами нашого прапора", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у Пенсильванії Президент України Володимир Зеленський також відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.