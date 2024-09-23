Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії arrow

Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

23 вересня 2024 10:07
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Візит Зеленського до США — глава держави провів зустріч із лідерами Пенсильванії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Вночі 23 вересня Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до США. У першу чергу глава держави відвідав місто Скрентон у Пенсильванії, де зустрівся із місцевими лідерами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 23 вересня.

Читайте також:

Зеленський приїхав до Пенсильванії

Зеленський прибув до штату Пенсильванія, де провів важливу зустріч із губернатором штату Джошем Шапіро, сенатором Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Під час зустрічі губернатор Шапіро висловив підтримку Україні.

"Ми з вами. З нетерпінням чекаємо на сьогоднішню розмову", — зазначив Шапіро.

Зеленський у свою чергу також подякував партнерам за їхню допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми дуже щасливі, що маємо таких партнерів. І звичайно розуміємо, що США допомагали нам із початку повномасштабної війни, але ми розраховуємо на подальшу підтримку", — заявив глава держави. 

Після зустрічі президент написав, що вони домовилися працювати ще активніше, аби спільна сила України та Америки збільшувалася.

"Окремо хочу подякувати всім, хто вітав нас у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами нашого прапора", — зауважив Зеленський. 

Нагадаємо, у Пенсильванії Президент України Володимир Зеленський також відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Володимир Зеленський США політики війна в Україні війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:23 Готувалися до захоплення влади — в Одесі знешкодили озброєних диверсантів

10:19 Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

10:23 Готувалися до захоплення влади — в Одесі знешкодили озброєних диверсантів

10:19 Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті