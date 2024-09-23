Визит Зеленского в США – глава государства провел встречу с лидерами Пенсильвании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Ночью 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в США. В первую очередь, глава государства посетил город Скрентон в Пенсильвании, где встретился с местными лидерами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 23 сентября.

Читайте также:

Зеленский приехал в Пенсильванию

Зеленский прибыл в штат Пенсильвания, где провел важную встречу с губернатором штата Джошем Шапиро, сенатором Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

Во время встречи губернатор Шапиро выразил поддержку Украине.

"Мы с вами. С нетерпением ждем сегодняшнего разговора", — отметил Шапиро.

Зеленский также поблагодарил партнеров за их помощь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы очень счастливы, что имеем таких партнеров. И конечно понимаем, что США помогали нам с начала полномасштабной войны, но мы рассчитываем на дальнейшую поддержку", — заявил глава государства.

После встречи президент написал, что они договорились работать еще активнее, чтобы общая сила Украины и Америки увеличивалась.

"Отдельно хочу поблагодарить всех, кто приветствовал нас в Скрентоне с сине-желтыми цветами нашего флага", — отметил Зеленский.

Напомним, в Пенсильвании Президент Украины Владимир Зеленский также посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, на котором производятся снаряды для Сил обороны.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что нынешней осенью решается будущее войны в Украине. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.