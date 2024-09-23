Запорожская область и штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве – что это значит

Запорожская область и штат Пенсильвания заключили договор о сотрудничестве
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ предполагает взаимодействие между государственными органами, научными учреждениями, организациями гражданского общества и бизнесом.
Об этом сообщила посол Украины в США Елена Маркарова в понедельник, 23 сентября.
Соглашение между Запорожской областью и Пенсильванией
Посол Украины в США отметила, что соглашение предусматривает долгосрочные инвестиции в ведущие отрасли промышленности Украины и углубление сотрудничества на уровне бизнеса в следующих отраслях:
- Агроинновации;
- Цифровые технологии;
- Робототехника;
- Развитие рабочей силы;
- Академическое сотрудничество;
- Науки о жизни;
- Оборона.
Маркарова отметила, что сейчас у Украины уже пять меморандумов между областями нашего государства и американскими штатами.
Благодарность президента Зеленского
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании меморандума, поблагодарил губернатора Шапиро за поддержку Украины и память жертв Голодомора-геноцида.
Глава государства также напомнил, что именно благодаря штату Пенсильвания украинцы, временно покинувшие дома, смогли найти убежище в США.
"Также здесь размещены производства оружия и военной техники. Для Украины это направление является безусловным приоритетом. Будем благодарны за усиление сотрудничества в этой сфере", — подчеркнул президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства назвал цель визита.
Напомним, что Зеленский получил награду The Golden Plate Award. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.
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