Запорожская область и штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве – что это значит

Иван Федоров, Владимир Зеленский и Джош Шапиро при подписании меморандума. Фото: Офис Президента

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ предполагает взаимодействие между государственными органами, научными учреждениями, организациями гражданского общества и бизнесом.

Об этом сообщила посол Украины в США Елена Маркарова в понедельник, 23 сентября.

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Посол Украины в США отметила, что соглашение предусматривает долгосрочные инвестиции в ведущие отрасли промышленности Украины и углубление сотрудничества на уровне бизнеса в следующих отраслях:

Агроинновации;

Цифровые технологии;

Робототехника;

Развитие рабочей силы;

Академическое сотрудничество;

Науки о жизни;

Оборона.

Маркарова отметила, что сейчас у Украины уже пять меморандумов между областями нашего государства и американскими штатами.

Благодарность президента Зеленского

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании меморандума, поблагодарил губернатора Шапиро за поддержку Украины и память жертв Голодомора-геноцида.

Глава государства также напомнил, что именно благодаря штату Пенсильвания украинцы, временно покинувшие дома, смогли найти убежище в США.

"Также здесь размещены производства оружия и военной техники. Для Украины это направление является безусловным приоритетом. Будем благодарны за усиление сотрудничества в этой сфере", — подчеркнул президент.

Иван Федоров и Джош Шапиро. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский жмет руку Джошу Шапиро. Фото: Офис Президента

Меморандум о сотрудничестве между Запорожской областью и Пенсильванией. Фото: Офис Президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства назвал цель визита.

Напомним, что Зеленский получил награду The Golden Plate Award. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.