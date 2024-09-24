Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою Нью-Йорку

Зеленський на зустрічі з українською громадою Нью-Йорка. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою. Під час зустрічі вони оглянули виставку "Олександра Екстер: сцена — це світ" в Українському музеї.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Серед учасників зустрічі були провідні керівники та лідери українських громадських організацій, культурних і фінансових установ, науковці, освітяни.

"Американська українська громада — численні серця, що б’ються разом з нашою державою, які далеко від рідної землі, але люблять її від того не менше й підтримують її надзвичайно міцно", — розповів президент.

Президент наголосив, що Україна відчуває й цінує кожен голос заради необхідних нашій державі рішень, а також усю допомогу українським воїнам, яку надають українці у США.

Окрім того, Зеленський розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту до Сполучених Штатів.

"Дякуємо всім нашим людям у Сполучених Штатах, чия активність, сила та віра доводять, що українці сильніші за цю війну", — наголосив президент.

Зустріч Зеленського з українською громадою Нью-Йорку. Фото: ОП

Присутні на зустрічі представники української громади у Нью-Йорку. Фото: ОП

Нагадаємо, після офіційного приїзду Президента України разом із дружиною Оленою Зеленською до США, Зеленський обговорив підтримку нашої країни із губернатором Пенсильванії.

Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.