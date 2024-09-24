Владимир Зеленский встретился с украинским обществом Нью-Йорка

Зеленский на встрече с украинской громадой Нью-Йорка. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Нью-Йорке встретились с украинской громадой. Во время встречи они осмотрели выставку "Александра Экстер: сцена — это мир" в Украинском музее.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 24 сентября.

Читайте также:

Зеленский встретился с украинцами Нью-Йорка

Среди участников встречи были ведущие руководители и лидеры украинских общественных организаций, культурных и финансовых учреждений, ученые, педагоги.

"Американская украинская громада — многочисленные сердца, которые бьются вместе с нашим государством, которые далеко от родной земли, но любят ее от того не меньше и поддерживают ее очень крепко", — рассказал президент.

Президент подчеркнул, что Украина чувствует и ценит каждый голос ради необходимых нашему государству решений, а также всю помощь украинским воинам, которую оказывают украинцы в США.

Кроме того, Зеленский рассказал о шагах, которые делает Украина ради победы и восстановления справедливого мира, а также о целях визита в Соединенные Штаты.

"Спасибо всем нашим людям в Соединенных Штатах, чья активность, сила и вера доказывают, что украинцы сильнее этой войны", — подчеркнул президент.

Встреча Зеленского с украинской громадой Нью-Йорка. Фото: ОП

На встрече присутствовали представители украинской громады в Нью-Йорке. Фото: ОП

Напомним, после официального приезда Президента Украины вместе с супругой Еленой Зеленской в США, Зеленский обсудил поддержку нашей страны с губернатором Пенсильвании.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.