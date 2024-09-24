Зеленський в США — президент зустрівся з керівниками провідних компаній

Володимир Зеленський на зустрічі у США. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з керівниками провідних компаній країни у вівторок, 24 вересня. Основна увага зустрічі — підготовка української енергосистеми до зими.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Зеленський розповів, що у Нью-Йорку зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою.

Головна мета зустрічі — обговорити підготовку української енергосистеми до зими.

"Ми детально обговорили плани та можливість реалізації спільних проєктів у енергетичній сфері. Дякую за всю підтримку наших людей та української енергетики", — наголосив український президент.

Нагадаємо, після офіційного приїзду Президента України разом із дружиною Оленою Зеленською до США, Зеленський обговорив підтримку нашої країни із губернатором Пенсильванії.

Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.