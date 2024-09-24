Зеленский в США — президент встретился с руководителями ведущих компаний

Владимир Зеленский на встрече в США. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с руководителями ведущих компаний страны во вторник, 24 сентября. Основное внимание встречи — подготовка украинской энергосистемы к зиме.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Встреча Зеленского с руководителями ведущих компаний США

Зеленский рассказал, что в Нью-Йорке встретился с руководителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний, администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой.

Главная цель встречи — обсудить подготовку украинской энергосистемы к зиме.

"Мы подробно обсудили планы и возможность реализации совместных проектов в энергетической сфере. Спасибо за всю поддержку наших людей и украинской энергетики", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, после официального приезда Президента Украины вместе с супругой Еленой Зеленской в США, Зеленский обсудил поддержку нашей страны с губернатором Пенсильвании.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.