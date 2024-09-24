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Зеленский объяснил, что будет, если Украина не получит разрешение на удары по РФ

24 сентября 2024 21:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Разрешение бить по России — Зеленский сделал новое заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что десятки тысяч жизней могут быть потеряны, если Украине откажут в праве наносить дальнобойные удары по территории России с помощью западного оружия. Враг продолжит уничтожать города.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе "Доброе утро, Америка" на ABC News во время своего визита в США.

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Путин продолжит убивать

Ведущая Робин Робертс спросила Зеленского, что произойдет, если Украине не разрешат использование западных вооружений для ударов по российской территории. В ответ Зеленский отметил, что без этого Путин будет продолжать уничтожать украинские города и население.

"Путин продолжит нас уничтожать, убивать людей, убивать детей. Он будет действовать таким образом. Мы потеряем тысячи школ и десятки тысяч жизней. Именно это и будет происходить", — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил народ США за помощь и поддержку и добавил, что Украина сейчас "ближе к миру, чем кажется".

Напомним, после официального приезда вместе с супругой Еленой Зеленской в США Зеленский обсудил поддержку нашей страны с губернатором Пенсильвании.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Владимир Зеленский США оружие президент война в Украине

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