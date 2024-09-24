Росія фотографувала ядерні об'єкти України з супутників — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News у вівторок, 24 вересня.

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"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах", — зазначив Зеленський.

При цьому президент не уточнив, йдеться про комерційні супутники чи про ті, що контролюються урядом Китаю. Він також зазначив, що планує поділитися цією інформацією з іншими світовими лідерами на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, нещодавно російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції.

Раніше ми писали про те, що Україна та МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства стежитимуть за ситуацією на головних українських підстанціях, включно з атомними електростанціями.