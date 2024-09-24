Россия фотографировала ядерные объекты Украины со спутников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Об этом он сообщил в интервью ABC News во вторник, 24 сентября.

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"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", — отметил Зеленский.

При этом президент не уточнил, речь идет о коммерческих спутниках или о контролируемых правительством Китая. Он также отметил, что планирует поделиться этой информацией с другими мировыми лидерами на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое пройдет на этой неделе.

Напомним, недавно российский ударный беспилотник типа "Шахед" пролетел близко к Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее мы писали о том, что Украина и МАГАТЭ договорились, что эксперты агентства будут следить за ситуацией на главных украинских подстанциях, включая атомные электростанции.