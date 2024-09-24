Второй Саммит мира должен положить конец войне в Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он акцентировал внимание на важности проведения второго саммита мира.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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"Мы должны подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. И я приглашаю всех вас — все принципиальные страны — присоединиться к нам в этом процессе. Всех, кто действительно уважает Устав ООН. Я приглашаю Китай. Я приглашаю Бразилию. Я уже пригласил Индию", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже работает африканскими странами со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой.

"Все они одинаково важны для мира. Все. Без исключений. Так же, как Устав ООН должен работать без исключений. Это процесс, который приведет нас к миру. К справедливому миру. Настоящему миру. Миру, который будет продолжаться. Все мы уже знаем, как его достичь. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для того, чтобы это произошло", — добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке прошла встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.