У России очень циничные планы на эту зиму, — Зеленский в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что война России против Украины закончится лишь тогда, когда будет настоящая победа, а не замороженный конфликт. Россию можно только принудить к миру.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Президент сообщил, что Россия планирует новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, включая атомные электростанции, и призвал мир к активному противодействию агрессии Москвы.

"Сейчас, когда мы приближаемся к третьей зиме этой войны, Россия снова пытается уничтожить нашу энергетическую систему, и этой осенью они еще более циничны. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции — и у нас есть доказательства. Если Россия готова идти так далеко, это значит — ничто, что вы цените, для Москвы не имеет значения. Такой российский цинизм будет продолжаться, если ему дадут место в мире", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война не может "просто погаснуть" или завершиться переговорами без действий. Он подчеркнул важность поддержки международного сообщества, чтобы защитить право Украины на самооборону.

"Однажды в этом зале обязательно скажут, что война России против Украины закончилась — не заморожена, не приостановлена, не забыта. Действительно конец. И произойдет это не потому, что кому-то надоела война. Не потому, что кто-то торговался с Путиным. Война закончится потому, что Устав ООН будет работать. Это должно работать. Наше украинское право на самооборону должно победить, — добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке прошла встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.