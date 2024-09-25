Встреча Зеленского и Эрдогана — лидеры обсудили восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили развитие стратегического партнерства и участие Турции в восстановлении Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 25 сентября.

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Как сообщил глава государства, на встрече с Эрдоганом они обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства Украины.

"Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины", — отметил Зеленский.

По словам Президента, были также обсуждены такие вопросы, как имплементация Формулы мира с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерская роль Турции в соответствующем пункте Формулы.

Сообщается, что Зеленский пригласил Президента Турции посетить Украину.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил за мир, в котором война прекратится с помощью дипломатии и на основах территориальной целостности Украины.

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