Зустріч Зеленського з президентом В'єтнаму — що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський з Президентом В’єтнаму То Ламом. Фото: Офіс Президента

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом В'єтнаму То Ламом. Основними питаннями обговорення стали розвиток двосторонніх відносин і збільшення обсягів торгівлі, зокрема, в аграрному секторі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 25 вересня.

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Зеленський зазначив, що під час зустрічі з То Ламом лідери обговорювали розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між державами, зокрема, в аграрній промисловості.

"Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", — написав глава держави.

Зеленський під час зустрічі із То Ламом у Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента

Повідомляється, що Президент В'єтнаму запропонував працювати над нарощуванням товарообігу з Україною у різних сферах.

"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.

До цього глава держави зустрівся із Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили розвиток стратегічного партнерства та участь Туреччини у відбудові України.