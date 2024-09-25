Зустріч Зеленського та Трюдо — що обговорили політики

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото архівне: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 25 вересня.

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Сторони обговорили реалізацію Формули миру, потреби українських військових та ситуацію на полі бою.

"Цінуємо військову та гуманітарну допомогу з боку Канади, зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому. Дякую за те, що ви з нами під час війни й будете після війни, після нашої перемоги", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили розвиток стратегічного партнерства та участь Туреччини у відбудові України.

Раніше Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.