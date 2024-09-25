Встреча Зеленского и Трюдо — что обсудили политики

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото архивное: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 25 сентября.

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Стороны обсудили реализацию Формулы мира, потребности украинских военных и ситуацию на поле боя.

"Ценим военную и гуманитарную помощь со стороны Канады, усилия для возвращения депортированных Россией украинских детей домой. Спасибо за то, что вы с нами во время войны и будете после войны, после нашей победы", — добавил Зеленский.

Напомним, 25 сентября Зеленский встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили развитие стратегического партнерства и участие Турции в восстановлении Украины.

Ранее Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.