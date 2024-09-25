Встреча Зеленского с президентом Вьетнама — что обсудили лидеры

Встреча Зеленского с То Ламом — о чем договорились политики
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Вьетнама То Ламом. Основными вопросами обсуждения стали развитие двусторонних отношений и увеличение объемов торговли, в частности, в аграрном секторе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 25 сентября.
Встреча Зеленского с Президентом Вьетнама
Зеленский отметил, что во время встречи с То Ламом лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений и увеличение товарооборота между государствами, в частности, в аграрной промышленности.
"Спасибо за гуманитарную поддержку и готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны", — написал глава государства.
Сообщается, что Президент Вьетнама предложил работать над наращиванием товарооборота с Украиной в разных областях.
"Если Президент захочет и даст соответствующий импульс, я думаю, было бы неплохо, чтобы наши команды, министерства работали вместе и посмотрели, что можно сделать, чтобы увеличить товарооборот между нашими государствами", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.
До этого глава государства встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом . Они обсудили развитие стратегического партнерства и участие Турции в восстановлении Украины.
Читайте Новини.LIVE!