Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский в США встретился со Столтенбергом arrow

Зеленский в США встретился со Столтенбергом

25 сентября 2024 13:10
Галина Шподарева - редактор
В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с Йенсом Столтенбергом
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: ОП
Галина Шподарева - редактор

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 25 сентября.

Читайте также:
Зеленский в США встретился со Столтенбергом - фото 1
Встреча Владимира Зеленского и Енса Столтенберга в Нью-Йорке

Встреча Зеленского и Столтенберга в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский отметил многолетние усилия в поддержку Украины во время пребывания Йенса Столтенберга в должности Генсека Альянса.

Основными темами встречи стали:

  • необходимость усиления украинского ПВО;
  • быстрее снабжение дополнительных систем ПВО;
  • продолжение работы над скорейшим получением Украиной приглашения в НАТО.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Столтенберга за два последних саммита НАТО, которые приблизили Украину к Альянсу, и подчеркнул, что важно своевременно реализовать все договоренности Вашингтонского саммита НАТО. В частности, чтобы государства-члены выполнили свои обязательства по выделению 40 млрд евро на следующий год.

"Ваша команда много работала вместе, и я считаю, что мы добились многих разных, очень важных результатов, особенно во время войны. Вы помогли объединить — так же как и некоторые другие союзники, — объединить мир, в том числе министров обороны, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.

Также мы писали, что в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Вьетнама То Ламом. Основными вопросами обсуждения стали развитие двусторонних отношений и увеличение объемов торговли, в частности, в аграрном секторе.

Владимир Зеленский НАТО саммит политики Йенс Столтенберг ПВО

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Полиция и СБУ проводят обыски у львовского активиста Стахива

14:22 В Одесской области подросток на машине отца сбил девочку

14:21 Украинским беженцам одна из стран Европы облегчит трудоустройство

14:19 Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН

14:09 Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:04 Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

14:02 Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

13:58 Свет с моря — в Одесской области разместят плавучие электростанции

13:49 Оккупанты используют ЗАЭС как полигон для обучения пилотов дронов

14:26 Полиция и СБУ проводят обыски у львовского активиста Стахива

14:22 В Одесской области подросток на машине отца сбил девочку

14:21 Украинским беженцам одна из стран Европы облегчит трудоустройство

14:19 Глава МИД Великобритании публично унизил Путина на Совбезе ООН

14:09 Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:04 Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

14:02 Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно

13:58 Свет с моря — в Одесской области разместят плавучие электростанции

13:49 Оккупанты используют ЗАЭС как полигон для обучения пилотов дронов

13:46 Приятные сюрпризы природы — прогноз погоды в Киеве на завтра

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью