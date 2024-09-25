В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с Йенсом Столтенбергом

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: ОП

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 25 сентября.

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Встреча Зеленского и Столтенберга в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский отметил многолетние усилия в поддержку Украины во время пребывания Йенса Столтенберга в должности Генсека Альянса.

Основными темами встречи стали:

необходимость усиления украинского ПВО;

быстрее снабжение дополнительных систем ПВО;

продолжение работы над скорейшим получением Украиной приглашения в НАТО.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Столтенберга за два последних саммита НАТО, которые приблизили Украину к Альянсу, и подчеркнул, что важно своевременно реализовать все договоренности Вашингтонского саммита НАТО. В частности, чтобы государства-члены выполнили свои обязательства по выделению 40 млрд евро на следующий год.

"Ваша команда много работала вместе, и я считаю, что мы добились многих разных, очень важных результатов, особенно во время войны. Вы помогли объединить — так же как и некоторые другие союзники, — объединить мир, в том числе министров обороны, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.

Также мы писали, что в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Вьетнама То Ламом. Основными вопросами обсуждения стали развитие двусторонних отношений и увеличение объемов торговли, в частности, в аграрном секторе.