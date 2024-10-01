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Можно ли взять Украину в НАТО с оккупированными территориями, ответ Столтенберга

1 октября 2024 01:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Может ли Украина быть в НАТО с оккупированными территориями, Столтенберг ответил
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Офис президента
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок, когда даже часть ее территории будет оккупирована Россией. При этом, если говорить о возвращении всех территорий как способе страны вступить в блок — это будет стимулом для президента РФ Владимира Путина продолжать войну.

Об этом Столтенберг сказал в интервью "Интерфакс-Украина" опубликованном 30 сентября, в последний день пребывания на должности.

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"Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем. Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом - это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", — объяснил Столтенберг.

Следом журналисты задали уточняющий вопрос, может ли Украина, как это было с Германией, вступить в Альянс частично (в территориальном смысле). В ответ генсек сказал, это решают только союзники по НАТО. Однако, когда между РФ и Украиной будет достигнуто соглашение, это может быть гарантией, что на этом война закончится.

"Что ж, это решают союзники по НАТО. Имеем возможность решать, если мы этого хотим. Поэтому опять-таки, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенное соглашение, что на этом это прекратится. И опять-таки Украина сама будет решать, что приемлемо. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", — заявил он.

Кроме того, Столтенберг напомнил, что война началась не в 2022 году, а в 2014, когда Россия оккупировала полуостров Крым, после чего зашла на Донбасс.

В этом контексте он отметил, что до начала полномасштабной войны было уже два соглашения о прекращении огня — "Минск-1" и "Минск-2". И обе договоренности Россия нарушила, поэтому на этот раз "Минска-3" не будет. А для того, чтобы действительно завершить войну — Украину необходимо вооружить.

"У нас был "Минск-1", соглашение о прекращении огня. Несколько позже Россия его нарушила и передвинула линию фронта дальше на запад. Затем в 2015 году мы получили "Минск-2". Россия и это соглашение нарушила, ждала семь лет, а потом начала полномасштабное вторжение. Поэтому на этот раз не можем иметь "Минск-3", новый порядок, который Россия не уважает и который лишь дает ей некоторую паузу для перегруппировки и возобновления новых атак. Итак, на этот раз должны убедиться, что если мы о чем-то договариваемся, это должно быть конец, это должно прекратиться. Поэтому должны вооружить украинские силы, чтобы они могли сдерживать дальнейшую российскую агрессию", — подчеркнул бывший генсек НАТО.

Он добавил, что помимо оружия стране необходимо предоставить гарантии безопасности. В частности, членство в НАТО действительно может прекратить войну.

"Мы также должны предоставить надежные гарантии безопасности. Конечно, самой надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, статья 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения прочного мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится", — резюмировал Столтенберг.

Отметим, что уже сегодня, 1 октября, будет официальная церемония передачи полномочий новоизбранному генсеку НАТО, которым стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубба считает маловероятным, что Украина до конца года вступит в НАТО. По его словам, прежде чем вступить в Альянс, Украина должна войти в Европейский Союз.

Также мы писали, что в эфире День.LIVE доктор юридических наук Леонид Емец заявил, что членство Украины в НАТО напрямую зависит от победы над коррупцией.

НАТО Украина Йенс Столтенберг война в Украине Россия

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