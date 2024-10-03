Марк Рютте зустрівся з Володимиром Зеленським 3 жовтня

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

В Україну прибув з візитом новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Марк Рютте під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорили перспективи співпраці між Україною та НАТО, план перемоги, ситуацію на фронті, забезпечення зброєю та майбутній "Рамштайн".

Володимир Зеленський зауважив, що партнери затягують постачання зброї України. Також президент порушив тему про збиття російських повітряних цілей та навів приклад подій на Близькому Сході, де партнери допомагали збивати іранські ракети.

Тим часом Марк Рютте заявив, що Україна близька до вступу в НАТО та додав, що Альянс й надалі надаватиме всебічну підтримку.

Володимир Зеленський додав, що головною задачею для України наразі є вступ до НАТО.

"Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати", — сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що Україні потрібно швидше отримати всю необхідну зброю, яку обіцяли під час саміту НАТО, що тривав з 9 по 11 липня 2024 року.

"Друге, це зброя, передусім ППО, наближення виконання рішення, яке було ухвалене (під час саміту НАТО 9-11 липня. — Ред.) у Вашингтоні щодо відповідної кількості, відповідних систем Patriot і STAMP-T. Наближаємо цей час, щоб отримати все, що було обіцяно на саміті, а також щодо додаткових систем", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте зробив заяву щодо дозволу Україні бити вглиб по території Росії.

Також Марк Рютте повідомив, від чого залежить вступ України в НАТО.