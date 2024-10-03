Марк Рютте встретился с Владимиром Зеленским 3 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Украину прибыл с визитом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Укринформ.

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Марк Рютте на встрече с Владимиром Зеленским обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и НАТО, план победы, ситуацию на фронте, обеспечение оружием и будущий "Рамштайн".

Владимир Зеленский сделал замечение, что партнеры затягивают поставки оружия Украины. Также президент поднял тему о сбивании российских воздушных целей и привел пример событий на Ближнем Востоке, где партнеры помогали сбивать иранские ракеты.

Между тем Марк Рютте заявил, что Украина близка к вступлению в НАТО и добавил, что Альянс и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку.

Владимир Зеленский добавил, что главной задачей для Украины является вступление в НАТО.

"Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в Альянс. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить", — сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украине нужно быстрее получить все необходимое оружие, которое обещали на саммите НАТО, что длился с 9 по 11 июля 2024 года.

"Второе, это оружие, прежде всего ПВО, приближение выполнения решения, которое было принято (во время саммита НАТО 9-11 июля. — Ред.) в Вашингтоне относительно соответствующего количества соответствующих систем Patriot и STAMP-T. Приближаем это время, чтобы получить все, что было обещано на саммите, а также по дополнительным системам", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Марк Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.

Также Марк Рютте сообщил, от чего зависит вступление Украины в НАТО.