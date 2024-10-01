Рютте повідомив, від яких чинників залежить вступ України до Альянсу

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу залишається залежним від кількох ключових чинників. За його словами, серед них є питання закінчення війни.

Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, 1 жовтня.

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Рютте підкреслив важливість продовження підтримки України, зазначивши, що як у США, так і в Європі добре усвідомлюють необхідність стримування російської агресії. За його словами, якщо Володимир Путін реалізує свої плани, це значно погіршить безпекову ситуацію для членів Альянсу.

"Я працював з Дональдом Трампом багато років. І я тісно спілкувався з Камалою Гарріс. Я їх поважаю і я абсолютно впевнений, що в цьому питанні вони знають, що необхідно... Я впевнений, що ми залишатимемося об'єднаними. Тому що всі розуміють, для чого це необхідно. Наша оборона, наші цінності поставлені на карту", — зазначив генсек.

Він також нагадав про важливі обговорення під час саміту НАТО у Вашингтоні, де однією з головних тем було питання перспектив вступу України до Альянсу.

"Але перше — нам потрібно вирішити питання війни. Щоб Україна отримала перевагу як незалежна демократична країна. Це наш пріоритет. Я не хочу зараз вдаватися в деталі який шлях попереду вступу України до НАТО. Але багато залежить від лідерів України, як розвиватиметься війна", — пояснив Рютте.

На його думку, основний акцент країн Альянсу зараз має бути спрямований на військову підтримку України. Генсек НАТО додав, що Путін повинен зрозуміти, що західні країни не збираються поступатися.

"Ми хочемо, щоб Україна отримала переваги і в результаті, коли ми говоритимемо про мир, саме уряд України має вирішити, коли вони будуть готові вести переговори. Ми маємо спостерігати, як розвиватимуться події у наступні місяці, роки. І в цьому контексті вирішувати членство в НАТО. Але зараз у цей момент дуже важко передбачити, якою буде ситуація", — резюмував Рютте.

Нагадаємо, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.

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