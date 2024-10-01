Рютте сообщил, от каких факторов зависит вступление Украины в Альянс.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс остается зависимым от нескольких ключевых факторов. По его словам, среди них есть вопросы окончания войны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, 1 октября.

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Рютте подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, отметив, что как в США, так и Европе хорошо осознают необходимость сдерживания российской агрессии. По его словам, если Владимир Путин реализует свои планы, это значительно усугубит ситуацию с безопасностью для членов Альянса.

"Я работал с Дональдом Трампом много лет. И я тесно общался с Камалой Харрис. Я их уважаю и я абсолютно уверен, что в этом вопросе они знают, что необходимо... Я уверен, что мы будем оставаться объединенными. Потому что все понимают, для чего это необходимо. Наша оборона, наши ценности поставлены на карту", — отметил генсек.

Он также напомнил о важных обсуждениях на саммите НАТО в Вашингтоне, где одной из главных тем был вопрос перспектив вступления Украины в Альянс.

"Но первое — нам нужно решить вопрос войны. Чтобы Украина получила преимущество как независимая демократическая страна. Это наш приоритет. Я не хочу сейчас вдаваться в детали какой путь впереди вступления Украины в НАТО. Но многое зависит от лидеров Украины, как будет развиваться война", — пояснил Рютте.

По его мнению, основной упор стран Альянса сейчас должен быть направлен на военную поддержку Украины. Генсек НАТО добавил, что Путин должен понять, что западные страны не собираются уступать.

"Мы хотим, чтобы Украина получила преимущества и в результате, когда мы будем говорить о мире, именно правительство Украины должно решить, когда они будут готовы вести переговоры. Мы должны наблюдать, как будут развиваться события в последующие месяцы, годы. И в этом контексте решать членство в НАТО. Но сейчас в этот момент очень трудно предсказать, какой будет ситуация", — резюмировал Рютте.

Напомним, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации.

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