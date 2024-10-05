Обращение Владимира Зеленского 5 октября – о чем говорил президент

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях мира для Украины. Также глава государства обратился к спецназу СБУ накануне встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября.

Об этом Владимир Зеленский заявил в субботу, 5 октября.

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Вечернее обращение Зеленского 5 октября

По словам Владимира Зеленского, сейчас идет работа команд Украины, Соединенных Штатов и команд других наших партнеров для подготовки "Рамштайн". Эта неделя может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война.

На днях состоятся политические консультации между чиновниками и дипломатами, на которых будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы.

"Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции — наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира. Именно в этом наша цель, наша задача — гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность", — сказал президент.

По словам Зеленского, это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

Также президент Украины отметил украинских защитников, которые тоже своего рода готовят следующий "Рамштайн", то есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности.

"Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины — всех, кто демилитаризирует российские военные объекты. Хочу поблагодарить вас, ребята, за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по российским военным аэродромам", — отметил Зеленский.

Как отметил украинский лидер, каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами — это спасение жизней украинцев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.

Ранее Новини.LIVE писали, что накануне Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.