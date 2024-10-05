Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня

Зеленський повідомив, коли відбудеться наступна зустріч "Рамштайн"
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", першої на рівні лідерів держав. Вона має відбутися 12 жовтня.
Про це Зеленський повідомив у Telegram у суботу, 5 жовтня.
Підготовка до зустрічі "Рамштайн"
"Готуємося до "Рамштайну" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів", — повідомив Зеленський.
Президент також розповів, що в рамках цієї зустрічі буде представлено План перемоги, який включатиме чіткі та конкретні кроки для справедливого закінчення війни.
"Рішучість партнерів і посилення України — те, що здатне зупинити російську агресію", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він зустрівся з військовими, які беруть участь у операції в Курській області.
Раніше Новини.LIVE писали, що напередодні Зеленський зустрівся з новим очільником НАТО Рютте. Вони обговорили, зокрема, оборонну підтримку України.
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