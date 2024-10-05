Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября

Зеленский сообщил, когда состоится следующая встреча "Рамштайн"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко встрече в формате "Рамштайн", первой на уровне лидеров государств. Она должна состояться 12 октября.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram в субботу, 5 октября.
Подготовка к встрече "Рамштайн"
"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров", — сообщил Зеленский.
Президент также рассказал, что в рамках этой встречи будет представлен План победы, включающий четкие и конкретные шаги для справедливого окончания войны.
"Решимость партнеров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию", — отметил глава государства.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.
Ранее Новини.LIVE писали, что накануне Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.
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