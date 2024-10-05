Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: PAP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко встрече в формате "Рамштайн", первой на уровне лидеров государств. Она должна состояться 12 октября.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в субботу, 5 октября.

Читайте также:

Подготовка к встрече "Рамштайн"

"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров", — сообщил Зеленский.

Президент также рассказал, что в рамках этой встречи будет представлен План победы, включающий четкие и конкретные шаги для справедливого окончания войны.

"Решимость партнеров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию", — отметил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.

Ранее Новини.LIVE писали, что накануне Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.