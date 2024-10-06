Умєров привітав бійців ТрО з їх професійним святом

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: АрміяІнформ

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він подякував воїнам за рішення у складний час стати на захист своєї Вітчизни.

Поздоровлення Умєрова було оприлюднене на сторінці Міноборони у Telegram.

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"У найвідповідальніший час ви прийняли правильне рішення стати у стрій, зі зброєю в руках відбиваючи агресію ворога", — сказав міністр у своєму поздоровленні.

Умєров додав, що воїни ТрО є надійним щитом для своїх близьких, рідних міст та сіл та для мільйонів українців.

"Ваш героїзм — нагадування про те, що ворог ніколи не зможе розділити нас. Сьогодні тисячі бійців з усіх куточків нашої держави проходять службу у складі Сил територіальної оборони, виборюючи пліч-о-пліч волю та незалежність України", — зазначив Умєров.

Раніше Умєров анонсував збільшення власного українського виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році.

Також міністр оборони оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.