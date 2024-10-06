Умеров поздравил бойцов ТРО с их профессиональным праздником

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: АрмияИнформ

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил бойцов территориальной обороны с их профессиональным праздником. Он поблагодарил воинов за решение в сложное время встать на защиту своего Отечества.

Поздравление Умерова было опубликовано на странице Минобороны Telegram.

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"В самое ответственное время вы приняли правильное решение стать в строй, с оружием в руках отражая агрессию врага", — сказал министр в своем поздравлении.

Умеров добавил, что воины ТРО являются надежным щитом для своих близких, родных городов и сел и для миллионов украинцев.

"Ваш героизм — напоминание о том, что враг никогда не сможет разделить нас. Сегодня тысячи бойцов со всех уголков нашего государства проходят службу в составе Сил территориальной обороны, борясь за плечи свободу и независимость Украины", — отметил Умеров.

Ранее Умеров анонсировал увеличение собственного украинского производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Также министр обороны объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Также он заявил, что увольняет нескольких своих заместителей.