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Умєров зустрівся з представниками іноземних оборонних компаній та заявив про перші успіхи

2 жовтня 2024 23:22
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна розпочала виробляти 155 мм снаряди спільно з партнерами
Зустріч Умєрова з представниками оборонних компаній. Фото: МО
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 2 жовтня, провів зустріч з представниками найбільших оборонних компаній зі США, ЄС та Туреччини. За його словами, спільно з партнерами в Україні розпочалося виробництво снарядів 155-міліметрового калібру.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram.

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Умєров провів результативну зустріч, під час якої подякував представникам оборонних компаній за їхні інвестиції в Україну та неоціненний досвід, який ми переймаємо, а також за внесок у нашу боротьбу.

"Спільно з іноземними партнерами ми вже розпочали виробництво 155-мм снарядів, але це тільки початок", — йдеться у повідомленні.

Умєров та представники оборонного сектору ЄС, США та Туреччини
Зустріч Умєрова з представниками оборонних компаній. Фото: МО

Також міністр закликав компанії посилювати співпрацю: локалізація виробництва, співфінансування та створення спільних підприємств. Водночас Україна готова спільно розробляти та виробляти ракети, дрони, роботизовані комплекси та засоби РЕБ. 

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Представники іноземних оборонних компаній. Фото: МО

"Паралельно працюємо над спрощенням бюрократичних процедур, щоб виробляти більше і швидше. Поєднання досвіду великих компаній та наших Сил оборони — це шлях до перемоги та миру в Україні та Європі", — підсумував очільник МО.

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Скриншот допису Умєрова

Раніше Умєров анонсував збільшення власного українського виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. 

Також міністр оборони оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.

Європейський союз Міноборони боєприпаси війна в Україні виробництво Умєров

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