Україна розпочала виробляти 155 мм снаряди спільно з партнерами

Зустріч Умєрова з представниками оборонних компаній. Фото: МО

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 2 жовтня, провів зустріч з представниками найбільших оборонних компаній зі США, ЄС та Туреччини. За його словами, спільно з партнерами в Україні розпочалося виробництво снарядів 155-міліметрового калібру.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Умєрова з оборонними компаніями

Умєров провів результативну зустріч, під час якої подякував представникам оборонних компаній за їхні інвестиції в Україну та неоціненний досвід, який ми переймаємо, а також за внесок у нашу боротьбу.

"Спільно з іноземними партнерами ми вже розпочали виробництво 155-мм снарядів, але це тільки початок", — йдеться у повідомленні.

Зустріч Умєрова з представниками оборонних компаній. Фото: МО

Також міністр закликав компанії посилювати співпрацю: локалізація виробництва, співфінансування та створення спільних підприємств. Водночас Україна готова спільно розробляти та виробляти ракети, дрони, роботизовані комплекси та засоби РЕБ.

Представники іноземних оборонних компаній. Фото: МО

"Паралельно працюємо над спрощенням бюрократичних процедур, щоб виробляти більше і швидше. Поєднання досвіду великих компаній та наших Сил оборони — це шлях до перемоги та миру в Україні та Європі", — підсумував очільник МО.

Скриншот допису Умєрова

Раніше Умєров анонсував збільшення власного українського виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році.

Також міністр оборони оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.