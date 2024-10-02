Украина начала производить 155 мм снаряды совместно с партнерами

Встреча Умерова с представителями оборонных компаний. Фото: МО

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду провел встречу с представителями крупнейших оборонных компаний из США, ЕС и Турции. По его словам, совместно с партнерами в Украине началось производство снарядов 155-миллиметрового калибра.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.

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Встреча Умерова с оборонными компаниями

Умеров провел результативную встречу, во время которой поблагодарил представителей оборонных компаний за их инвестиции в Украину и бесценный опыт, который мы перенимаем, а также за вклад в нашу борьбу.

"Совместно с иностранными партнерами мы уже приступили к производству 155-мм снарядов, но это только начало", — говорится в сообщении.

Встреча Умерова с представителями оборонных компаний. Фото: МО

Также министр призвал компании усиливать сотрудничество: локализация производства, софинансирование и создание совместных предприятий. В то же время Украина готова совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ.

Представители иностранных оборонных компаний. Фото: МО

"Параллельно работаем над упрощением бюрократических процедур, чтобы производить больше и быстрее. Сочетание опыта крупных компаний и наших Сил обороны — это путь к победе и миру в Украине и Европе", — подытожил глава МО.

Скриншот поста Умерова

Ранее Умеров анонсировал увеличение собственного украинского производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Также министр обороны объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Также он заявил, что увольняет нескольких своих заместителей.