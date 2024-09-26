Військова допомога — Україна отримала від США новий пакет

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів. Цей пакет включає артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети класу "повітря — земля" та військову техніку.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 26 вересня.

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"США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів! Дякую нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку в боротьбі з російськими загарбниками", — наголосив Умєров.

Міністр також зазначив, що цей пакет включає артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети класу "повітря — земля", бронетехніку та протитанкові засоби.

Скриншот допису Рустема Умєрова

Як відомо, це 66 пакет за рахунком, що був переданий Україні з резервів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Ця допомога покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".

Крім того, кілька днів тому новий пакет військової допомоги Україні передала Німеччина. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard та боєприпаси 155 міліметрів.