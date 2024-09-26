Военная помощь — Украина получила от США новый пакет

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов. Этот пакет включает в себя артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты класса "воздух — земля" и военную технику.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в четверг, 26 сентября.

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"США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов! Спасибо нашим американским партнерам за лидерство и непреклонную поддержку в борьбе с российскими захватчиками", — подчеркнул Умеров.

Министр также отметил, что этот пакет включает в себя артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты класса "воздух — земля", бронетехнику и противотанковые средства.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

Как известно, это 66-й пакет по счету, который был передан Украине из резервов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Напомним, недавно администрация Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов. Эта помощь призвана "гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией".

Несколько дней назад новый пакет военной помощи Украине передала Германия. В него вошли, в частности, танки Leopard и 155 миллиметров боеприпасов.