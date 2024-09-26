Військова допомога Україні — США виділили новий пакет на 375 млн доларів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги на 375 мільйонів доларів. Туди увійде зброя "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніка та протитанкова зброя.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

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Новий пакет допомоги Україні

У Білому домі повідомили, що додаткова допомога Пентагону у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".

Цей пакет допомоги майже вдвічі перевищує розмір нещодавніх поставок. Відомо, що до нього увійдуть:

боєприпаси "повітря-земля";

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Як відомо, це 66 пакет за рахунком, що був переданий Україні з резервів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Нагадаємо, кілька днів тому Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard та боєприпаси 155 міліметрів.

Крім того, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну незалежно від дій США. Він вважає, якщо не підтримувати Сили оборони, то це буде історичною помилкою.