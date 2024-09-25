Підтримка України від Євросоюзу — Боррель зробив заяву

Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну незалежно від дій Сполучених Штатів Америки. Він вважає, якщо не підтримувати Сили оборони, то це буде історичною помилкою.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель в Нью-Йорку під час пресконференції за підсумками засідання Ради Безпеки ООН з розгляду ситуації в Україні, передає "Укрінформ".

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"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу — військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна — є більшою за від США. Більше 100 мільярдів євро — це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 мільярдів євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", — заявив Боррель.

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни мало хто міг припустити, що Україна зможе протистояти, адже Росія займала четверте місце у світі за військовими витратами, тоді як Україна перебувала на 35-му місці.

"Тож різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною. Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", — додав Боррель.

Нагадаємо, Боррель наголосив, що Росія прагне залишити Україну без світла і тепла напередодні зими. Через це він закликав Захід збільшити підтримку країни, щоб протистояти спробам Росії знищити енергетичну інфраструктуру.

Також у США офіційно підтвердили факт передачі Іраном балістичних ракет Росії. Натомість очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв "швидку відповідь" на це.