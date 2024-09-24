Військова допомога — Боррель закликав Захід збільшити підтримку Києву

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Росія прагне залишити Україну без світла і тепла напередодні зими. Через це він закликав Захід збільшити підтримку країни, щоб протистояти спробам Росії знищити енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

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Боррель наголосив, що західним союзникам Києва необхідно активізувати надання послуг, зокрема надати додаткові системи ППО.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетична система України стала мішенню, що призвело до постійних відключень електроенергії в деяких регіонах на кілька годин щодня. Ці напади почастішали останніми тижнями напередодні зими.

За словами дипломата, дефіцит електроенергії в Україні цієї зими може сягнути 6 гігават, що становить приблизно третину від очікуваного пікового попиту.

"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну в темряву та холод. Наближається зима, і після нападів Росії на енергетичні об’єкти потужність виробництва енергії в Україні скоротилася на дві третини", — сказав Жозеп Боррель журналістам на пресконференціяї в Нью-Йорку.

Виступ Борреля відбувся після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та G7 з українськими посадовцями, зокрема міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, щоб обговорити шляхи підтримки України в найближчі тижні.

"Ми повинні підтримати Україну не лише надаючи військову допомогу, але й допомагаючи відновити енергетичні потужності. В іншому випадку країна зіткнеться з дуже важкими часами взимку", — підкреслив він.

Нагадаємо, під час візиту голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня заявила, що Україна отримає від ЄС 35 млрд євро для підтримки енергетики напередодні зими.

Крім того, членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун розповіла, що відключення світла взимку будуть з майже стовідсотковою ймовірністю. Адже в часи пікового споживання Україна може забезпечити лише близько 70% споживання.