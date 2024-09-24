Военная помощь — Боррель призвал Запад увеличить поддержку Киеву

Боррель призвал Запад усилить помощь для Украины
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия стремится оставить Украину без света и тепла в преддверии зимы. Поэтому он призвал Запад увеличить поддержку страны, чтобы противостоять попыткам России уничтожить энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Reuters.
Помощь Украине от Запада
Боррель отметил, что западным союзникам Киева необходимо активизировать предоставление услуг, в частности, предоставить дополнительные системы ПВО.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетическая система Украины стала мишенью, что привело к постоянным отключениям электроэнергии в некоторых регионах на несколько часов в день. Эти нападения участились в последние недели накануне зимы.
По словам дипломата, дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может составить 6 гигаватт, что составляет примерно треть ожидаемого пикового спроса.
"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину во тьму и холод. Приближается зима, и после нападений России на энергетические объекты мощность производства энергии в Украине сократилась на две трети", — сказал Жозеп Боррель журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Выступление Борреля состоялось после встречи министров иностранных дел ЕС и G7 с украинскими должностными лицами, в частности, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, чтобы обсудить пути поддержки Украины в ближайшие недели.
"Мы должны поддержать Украину не только оказывая военную помощь, но и помогая восстановить энергетические мощности. В противном случае страна столкнется с очень трудными временами зимой ", — подчеркнул он.
Напомним, во время визита главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября заявила, что Украина получит от ЕС 35 млрд евро для поддержки энергетики в преддверии зимы.
Кроме того, член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун рассказала, что отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.
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