Военная помощь — Боррель призвал Запад увеличить поддержку Киеву

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия стремится оставить Украину без света и тепла в преддверии зимы. Поэтому он призвал Запад увеличить поддержку страны, чтобы противостоять попыткам России уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters.

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Боррель отметил, что западным союзникам Киева необходимо активизировать предоставление услуг, в частности, предоставить дополнительные системы ПВО.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетическая система Украины стала мишенью, что привело к постоянным отключениям электроэнергии в некоторых регионах на несколько часов в день. Эти нападения участились в последние недели накануне зимы.

По словам дипломата, дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может составить 6 гигаватт, что составляет примерно треть ожидаемого пикового спроса.

"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину во тьму и холод. Приближается зима, и после нападений России на энергетические объекты мощность производства энергии в Украине сократилась на две трети", — сказал Жозеп Боррель журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Выступление Борреля состоялось после встречи министров иностранных дел ЕС и G7 с украинскими должностными лицами, в частности, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, чтобы обсудить пути поддержки Украины в ближайшие недели.

"Мы должны поддержать Украину не только оказывая военную помощь, но и помогая восстановить энергетические мощности. В противном случае страна столкнется с очень трудными временами зимой ", — подчеркнул он.

Напомним, во время визита главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября заявила, что Украина получит от ЕС 35 млрд евро для поддержки энергетики в преддверии зимы.

Кроме того, член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун рассказала, что отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.