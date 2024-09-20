Урсула фон дер Ляєн заявила про надання Україні кредиту у 35 млрд євро

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 20 вересня.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу із Володимиром Зеленським у Києві заявила, що Європейський Союз допоможе українцям зі світлом і теплом взимку.

Зокрема, відбудує 2,5 ГВт електроенергії, а також під'єднає Україну до європейської мережі, що дасть додатково ще 2 ГВт, тобто загалом 25% генерації на зиму. Крім цього, для України також закупили 10 тисяч трансформаторів.

Нагадаємо, у Києві завершилась зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України.

Раніше ми писали, що 20 вересня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з робочим візитом до Києва. Це вже її восьмий візит в Україну і вона хоче обговорити підтримку України з боку Європи.