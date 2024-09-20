Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении Украине кредита в 35 млрд евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 20 сентября.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что Европейский Союз поможет украинцам со светом и теплом зимой.

В частности, отстроит 2,5 ГВт электроэнергии, а также подключит Украину к европейской сети, что даст дополнительно еще 2 ГВт, то есть всего 25% генерации на зиму. Кроме этого, для Украины также закупили 10 тысяч трансформаторов.

Напомним, в Киеве завершилась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили и согласовали решение по четырем ключевым направлениям сотрудничества для Украины.

Ранее мы писали, что 20 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в Киев. Это уже ее восьмой визит в Украину, и она хочет обсудить поддержку Украины со стороны Европы.