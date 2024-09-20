Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — підсумки та домовленості

Володимир Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві завершилась зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що домовились Зеленський та Ляєн

Урсула фон дер Ляєн увосьме відвідує Україну. Під час зустрічі вона з Президентом України Володимиром Зеленським обговорили кілька питань — допомога ЄС енергосистемі України, передача російських активів в бюджет, підготовка нового пакета санкцій проти Росії, а також заходи для вступу до НАТО та Європейського союзу.

Україні допоможуть підкріпити енергосистему

Глава Єврокомісії ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає взимку додаткові 4.5 ГВт потужності до енергосистеми. Зокрема Європейський союз допоможе відбудувати енергооб'єкти, які зможуть генерувати 2.5 ГВт та перекриють 15% дефіциту. Також Україну приєднають до європейської мережі, яка допоможе отримати ще додаткові 2 ГВт. Тож загалом енергосистема України 4.5 додаткові ГВт до генерації на зиму.

Відомо, що партнери мають перевезти ТЕЦ з Литви в Україну та встановити їх. Також закупили 10 000 трансформаторів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Новини.LIVE

Санкції проти Росії та передача активів

Також ЄС готує 15 пакет санкцій проти Росії та планує новий саміт миру та план використання всіх заморожених російських активів на користь Україні.

Урсула фон дер Ляєн додала, що весь час Європейський союз надав Україні 118 мільярдів євро допомоги та спрямував з російських активів близько 1,4 млрд євро на закупівлю для ЗСУ зброї та боєприпасів.

Зазначимо, що у Володимира Зеленського запитали про деталі плану перемоги, який він має презентувати чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам Дональду Трампу та Камаллі Гарріс. Зеленський не назвав деталей, але заявив, що з жовтня по грудень очікуватиме на швидкі рішення щодо нього.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва сьогодні, 20 вересня, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

Раніше Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад ЄК. Декілька політиків із 26 представлених членів комісії обійматимуть ключові для України посади.