Встреча Зеленского и Урсулы фон дер Ляен – итоги и договоренности

Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве завершилась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Лидеры обсудили и согласовали решение по четырем ключевым направлениям сотрудничества для Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Урсула фон дер Ляен в восьмой раз посещает Украину. В ходе встречи она с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили несколько вопросов: помощь ЕС энергосистеме Украины, передача российских активов в бюджет, подготовка нового пакета санкций против России, а также меры по вступлению в НАТО и Европейский союз.

Украине помогут подкрепить энергосистему

Глава Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит зимой дополнительные 4.5 ГВт мощности к энергосистеме. В частности, Европейский союз поможет отстроить энергообъекты, которые смогут генерировать 2.5 ГВт и перекроют 15% дефицита. Также Украину присоединят к европейской сети, которая поможет получить еще дополнительные 2 ГВт. Поэтому энергосистема Украины 4.5 дополнительные ГВт к генерации на зиму.

Известно, что партнеры должны перевезти ТЭЦ из Литвы в Украину и установить их. Также закупили 10 тысяч трансформаторов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Новини.LIVE

Санкции против России и передача активов

Также ЕС готовит 15 пакетов санкций против России и планирует новый саммит мира и план использования всех замороженных российских активов в пользу Украины.

Урсула фон дер Ляен добавила, что за все время Европейский союз предоставил Украине 118 млрд евро помощи и направил из российских активов около 1,4 млрд евро на закупку для ВСУ оружия и боеприпасов.

Отметим, что у Владимира Зеленского спросили детали плана победы, который он должен презентовать действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам Дональду Трампу и Камалле Харрис. Зеленский не назвал деталей , но заявил, что с октября по декабрь будет ожидать скорых решений по нему.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев сегодня, 20 сентября, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Ранее Урсула фон дер Ляен объявила новый состав ЕК . Несколько политиков из 26 представленных членов комиссии будут занимать ключевые для Украины должности.